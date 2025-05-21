إنفصلا بعد 26 عاماً على زواجهما.. تفاصيل قصة حب أحمد السقا ومها الصغير الخيالية

ميرنا وليد - بيروت - قصة حب أسطورية عاشها أحمد السقا مع طليقته الإعلامية المصرية مها الصغير، التي تمكنت من جعله عاشق ولهان غير قادر على العيش من دونها.



لم تكن قصة حب من النظرة الأولى، فقد رآها في الجامعة للمرة الأولى ولم يعط الأمر أهمية، خاصة وأنه كان في بداية حياته الفنية.

تعرّفت مها الصغير على والد أحمد السقا، الفنان الراحل صلاح السقا، وتعلمت منه الكثير، خاصة في مجال عرائس المسرح والأعمال اليدوية.

وتبعاً لعلاقتها بالوالد أصبحت مها على علاقة وثيقة بشقيقته الكبرى، والتي كانت الرابط بينهما.

بعد فترة بسيطة وأثناء ركوبهما الخيل معاً في أحد الأماكن، طلب أحمد الزواج من مها، غير أن والدها لم يوافق لأنها لا تزال بعمر صغير، وهذا الأمر أثار جنون أحمد السقا، الذي لم يتخلى عنها وتحدى والدها.

وفي يوم هاتفه عند الساعة الخامسة صباحاً ليطلب يدها وكان بحالة جنون وتعب لا حدود لهما، حتى إضطر الوالد للموافقة، وتزوجا.