توم كروز يصدم المراسل بإجابته حول موعد توقّفه عن صناعة أفلام الحركة

يقوم توم كروز بجولة عالميّة للتّرويج لفيلمه الأخير ” Mission: Impossible – The Final Reckoning”… ولا يخطّط للتّوقف في أيّ وقت قريب.

تدور أحداث الفيلم حول “إيثان هانت” الشّخصيّة البديلة لتوم كروز، وهو يخاطر بحياته في محاولة إيقاف الذّكاء الاصطناعيّ الشّرير. تمّت كتابة وإخراج الفيلم من قبل المنتج الأميركيّ الشهير كريستوفر ماك كويري. ويضمّ طاقم العمل الممثّل المفضّل لدى الجماهير “سيمون بيج” بالإضافة إلى “هايلي أتويل” “بوم كليمينتيف” “وتراميل تيلمان”.

كتب النّاقد السّينمائيّ “أوين غليبرمان” في مقال بمجلة “فارايتي”: “يفعل توم كروز شيئًا متوقّعًا – يظهر في مشهد حركات بهلوانيّة متقن أصبح علامة مميّزة لهذا المسلسل الّذي مضى عليه ثلاثون عامًا – ولكنّه يفعل أيضًا شيئًا قد لا تتوقّعه. يتفوق على نفسه بطريقة مذهلة. إنه يتفوق حرفيًّا على جميع الحركات البهلوانيّة الّتي قدّمها سابقًا، تاركًا إيّانا في حالة من النّشوة والذّهول”.

وقد فاجأ توم كروز الجميع بجرأته في ردّه على سؤال من أحد المراسلين خلال العرض الأوّل لفيلم “مهمّة مستحيلة – الحساب النّهائيّ” في نيويورك. وسئل نجم هوليوود متى يخطّط للتّوقف عن صناعة أفلام الحركة، مع الأخذ في الاعتبار أنّه ذكر ذات مرّة أنّه أراد صناعة أفلام “مهمّة مستحيلة” حتّى يبلغ الثّمانينات من عمره.

لكنّ كروز قام بتصحيح سؤال المراسل وقال “لقد قلت في الواقع أنّني سأصنع أفلامًا حتى أبلغ الثّمانينات من عمري؛ في الواقع، سأصنعها حتّى أبلغ المئة من عمري.” وأضاف توم أنّه لن يتوقّف أبدًا عن صناعة أفلام الحركة”.

سيبلغ توم ثلاثة وستّين عامًا في الثّالث من تمّوز/يوليو القادم. وقد برز في نيويورك في ثمانينات القرن العشرين باعتباره أحد أبرز نجوم هوليوود. ومنذ ذلك الحين، أصبح واحدًا من أكثر النجوم المتنوّعة المرموقة فنّيًّا في هذه الصّياغة، إذ قام ببطولة أفلام كلاسيكيّة مثل “Top Gun”، و”Jerry Maguire”، و”Vanilla Sky”، و”Eyes Wide Shut”، وغيرها الكثير.

على الرّغم من مسيرته الفنّيّة الحافلة، لم يفز توم كروز بجائزة الأوسكار قطّ، لينضمّ إلى أسماء كبيرة في القائمة مثل رالف فاينس، إدوارد نورتون، ومارك روفالو، جوني ديب، ويليم دافو. ومن المعروف عنهم جميعًا أنّهم رائعون في أدوارهم وحتّى أنّهم حصلوا على ترشيحات، لكنّهم لم يفوزوا أبدًا.