شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم بعد حفل زفافه: بحب أكون مختلف في ملابسي وفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب مسلم عن سعادته الكبيرة بحفل زفافه الذي أُقيم مؤخرًا، وشهد حضور عدد كبير من الأصدقاء والمحبين، مؤكدًا حرصه الدائم على التميز سواء في إطلالاته أو أعماله الفنية.

وقال مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365":"دايمًا بحب أكون مختلف وجديد سواء في لبسي أو في الأغاني اللي بقدمها.. وفرحي كان أهم ليلة في حياتي"، وأضاف:"بشكر كل الناس اللي شاركتني الفرحة وحضرت، وبتمنى الخير والسعادة للجميع".

يُذكر أن آخر أعمال مسلم كانت أغنية "السكة اللي تودي"، وديتو أنا بابا مع المطربة بوسى، أغنية "شافوني غلط" التي طرحت عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري. وقد لاقت الأغنية رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها.

كما سبق وتعاون مسلم مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، والتي قدّماها كأغنية دعائية لفيلم "رهبة"، الفيلم من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، وسما إبراهيم، وتدور أحداثه في قالب كوميدي شعبي.