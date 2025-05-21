شكرا لقرائتكم خبر عن عصام صاصا وجهاد ماهر بين شائعات الانفصال ودعم زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت جهاد ماهر، زوجه مطرب المهرجانات عصام صاصا محتفظه بصورهم معا عبر حسابها على إنستجرام، ولم تحذف أى صورة تجمعها به، كما أشيع وتردد انهما انفصلا، ولازالت فيديوهات الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما على حسابها، وكلامها له فى أول حفلة له بعد أزمته الأخيرة وأنها فخورة به.

وطرح المطرب عصام صاصا أول فيديو كليب له بعد أزمته الأخيرة، ويحمل الكليب عنوان "العودة" ويجمعه بالمطرب عنبة، وهو من إخراج أشرف رمضان.



عصام صاصا

كما أحيا نجم المهرجانات عصام صاصا ، حفلًا جماهيريًا كامل العدد إبريل الماضى فى عيد الفطر وحملت الحفلة عنوان "عودة صاصا"، وفاجأ جمهوره بطريقة دخول غير تقليدية، حيث وصل إلى المسرح على "توكتوك" على أنغام أغنيته الشهيرة "أنا مش غايب علشان أعود"، وسط تفاعل جماهيري كبير أشعل الأجواء منذ اللحظة الأولى.

قدم عصام صاصا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل حماسي من الجمهور الذي لم يتوقف لحظه عن الغناء والرقص طوال الحفل، كما شهدت حضور مطرب المهرجانات عنبة وأمين خطاب كضيوف مميزين، مما أضاف المزيد من الحماس والإثارة للأجواء.



