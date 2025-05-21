شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج زكي النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة المخرج زكي النجار الذي رحل عن عالمنا الساعات الماضية، مشيرة أنه من المقرر تشييع جثمان الراحل اليوم ودفنه بمقابر الأسرة.

وقالت نقابة المهن السينمائية خلال بيانها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم".

وتابع: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج زكي النجار، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، الجنازة: اليوم الأربعاء الموافق 21 / 5 / 2025 والدفنه بمقابر العائلة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".