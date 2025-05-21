شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة طلاق ولا كأنها جوازة.. هكذا أعلن اللبناني حسين المقدم انفصاله عن زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان اللبنانى حسين المقدم، منذ أيام مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام و هو يتحدث إلى زوجته إيمان، قائلًا: "هنروح فين؟"، لترد عليه: "رايحين نطلق".

وأضاف: "بتعرفي إنه العالم ما هتصدق اننا رايحين نطلق هلا"، وردت عليه: "ليه ما بدو يصدقوا".

وظهر حسين المقدم و زوجته إيمان خلال تواجدهما مع شيخ لتوقيع الطلاق، وقالت إيمان"مولانا.. جربنا الزواج ما مشي الحال، قولنا نجرب الطلاق".

وفى ختام الفيديو، كتب حسين المقدم، قائلا: الطلاق تم بين الطرفين بكل رضا وقناعة، وكمان بدون أي خلاف، ونسأل الله التوفيق لكل واحد منا في المرحلة المقبلة".



ومن أعمال حسين المقدم، مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

وشارك في بطولة صالون زهرة، نادين نجيم و طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.