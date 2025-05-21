أسيل عمران لـ الخليج 365: الثقة والدعم سر نجاح المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 02:55 مساءً - التقت الخليج 365 بالفنانة أسيل عمران على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 78 الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

أكدت أسيل عمران على سعادتها بالتواجد في مهرجان كان السينمائي، وأكدت أنها تتواجد في المهرجان منذ 4 سنوات تقريباً، وأشادت بتعاونها كونها من حملة لوريال باريس لدعم المرأة، وقالت أنها شعارها "لأنك تستحقين" مهم وملهم لكنها لم تدرك قيمته في وقتٍ سابق، مشيرة إلى أن المرأة تتعرض بشكلٍ دائم لانتقادات كثيرة وإطلاق أحكام عليها من ناحية حياتها الاجتماعية ومظهرها الخارجي، لذلك فهي بحاجة دائماً لتتذكر أنها أقوي من أي تعليق أو انتقاد تتعرض له.

سر نجاح أسيل عمران

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كشفتعن خطتها في الحفاظ على نجاحها في الحياة الفنية والشخصية، وقالت أن أول شيء تحتاجه المرأة حتى تبدأ هو الثقة بالنفس ثم الدعم من المحيطين بها، وأكدت أنها بشكلٍ خاص تعتبر عائلتها مصدر القوة لاستكمال مشوارها، وأشارت إلى أنها تفضل ألا تجري لتحقيق أحلامها بل عليها دراسة خطواتها لتكون قوية ومؤثرة.

يُشار إلى أن أسيل عمران أعلنت مؤخراً عن اختيارها سفيرة للسياحة السويسرية لعام 2025 في السعودية ودول الخليج، حيث تُعد أول شخصية تحصل على هذا المسمى بشكلٍ رسمي، وشاركت متابعيها فيديو لها وهي تستلم هذه المهمة.

وعلقت أسيل عمران على الفيديو وكتبت:"فخورة بكوني سفيرة السياحة السويسرية للعام الحالي 2025 في السعودية ودول الخليج، خصوصاً إنني أول شخصية تحصل على هذا المسمى بشكل رسمي، سعيدة جداً بهذا التعاون مع هيئة السياحة السويسرية، وقريب راح أخذكم معي في رحلات نتعرف فيها على أجمل المناطق في هذي البلد الرائعة".

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مشاركتها في رمضان 2025

عُرض للفنانةفي الموسم الرمضاني 2025 مسلسل "لام شمسية" الذي تدور أحداثه عندما تكتشف مُعلمة أن عدداً من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها، وتتوالى الأحداث، وهو من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مريم نعوم، ومن بطولة الفنانة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد،، ويارا جبران.

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