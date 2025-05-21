بعد طلاقها من أحمد السقا .. مها الصغير تعلّق

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت أخبار طلاق الممثل المصري أحمد السقا والإعلامية المصرية مها الصغير، بناءً على منشور على الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي للسقا، وصدر أول تعليق من الصغير، على صفحتها الرسمية حيث اكتفت بآية قرآنية وهي :"واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحكمين.

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وكان قد جاء في منشور السقا: "رداً على تساؤلات البعض، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلان منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل نحو شهرين، أعيش الآن من أجل أولادي وعملي وأصدقائي المقربين ووالدتي وشقيقتي، وأتمنى لأم أولادي كل التوفيق والستر".

وأضاف المنشور: "لا أرغب في الخوض بتفاصيل هذا الموضوع، فسبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، أتمنى لها السعادة والنجاح في قرارها وحياتها الجديدة التي فاجأتني كما فاجأتكم. ربنا يوفقها في مستقبلها وخياراتها".