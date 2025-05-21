ظرف صحي صعب مرت به ندين جابر.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الكاتبة اللبنانية ندين جابر عن سبب غيابها عن السوشيال ميديا في الفترة الماضية، ونشرت صورتها وقد إرتدت طوق طبي حول رقبتها.



وعلقت ندين جابر على المنشور قائلة: "صرلي فترة غايبة، غايبة عنكن وعن حالي... وهلق رجعت، بس ما رجعت مثل ما كنت لأنو الظرف الصحّي اللي مرقت فيه غيّرني وخلاني شوف الدني غير. صرت حس انو الركض بالحياة ما الو عازة لأنو الامور رح تجي لحالها، الشغل مهم بس العيلة اهم، النجاح حلو بس راحة البال احلى... ومش نيّال الناجح ولا المشهور ولا الغني، نيّال اللي بيحطّ راسو عالمخدّة من دون وجع..."