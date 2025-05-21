هايلي بيبر تروي تفاصيل مخيفة عن ولادتها المؤلمة ومعاناتها الصحية والنفسية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت هايلي بيبر في حوار موسع مع مجلة "فوغ" عن تفاصيل ولادتها لطفلها الأول "جاك بلوز بيبر"، في آب/ أغسطس 2024، والتي وصفتها بأنها أصعب تجربة مرت بها في حياتها.



وروت هايلي أن المخاض استمر 18 ساعة دون تخدير، قبل أن تواجه مضاعفات خطيرة بسبب نزيف حاد كاد أن يودي بحياتها. وأوضحت أن الفريق الطبي اضطر لاستخدام جهاز "جادا" لوقف النزيف.

وقالت هايلي: "الولادة كانت أصعب شيء مررت به على الإطلاق"، وأضافت: "كنت ملتزمة بكل شيء خلال أشهر الحمل التسعة، شعرت بقوة جسدية لم أشعر بها من قبل".

وأضافت هايلي: "كنت مستعدة جسديًا ونفسيًا، لكنني لم أتخيل أن أعيش هذا الرعب. النزيف جعلني أسترجع أزمتي الصحية عام 2022، حين كدت أفقد حياتي بسبب جلطة دماغية".

وأكملت هايلي: "كُسر كيس الماء لدي، ودخلت في مرحلة المخاض، واستمر الأمر لساعات من دون إبرة تخدير أو أي تدخل". وبعد 18 ساعة، وُلد طفلها الذي بلغ وزنه سبعة أرطال.

وعلى الرغم من الصدمة، أكدت هايلي أنها لا تزال ترغب بإنجاب المزيد من الأطفال، مشيرة إلى دعم زوجها جاستن الذي وصفها بـ"المرأة الخارقة".

أما عن معاناتها بعد الولادة، فقالت هايلي أنها مرت بتقلبات نفسية كبيرة، واضطراب في صورة الجسد، وبتأثرها بالتعليقات السلبية على مظهرها. لكنها شددت على أنها اليوم تتعلم تقبّل التغيرات التي طرأت على جسدها وتبحث عن نسختها الجديدة، قائلة: "لن أعود كما كنت، وهذا لا بأس به".