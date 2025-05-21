هذا ما كشفه عمر الطوبجي عن مشاركته في " أنا أنت أنت مش أنا "

ميرنا وليد - بيروت - عمر الطوبجي هو إسم بارز في عالم السوشال ميديا إلا أنه يطل في أول عمر تمثيلي له وهو مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" الذي انطلق تصويره والمؤلف من 15 حلقة.



تم الإعلان عن العمل من خلال مؤتمر صحفي أقيم في أحد الفنادق في القاهرة، بحضور ممثلي العمل معتصم النهار وميرنا نور الدين ومصطفى أبو سريع وحسن أبو الروس وجيلان علاء وأحمد طه والمخرج هشام الرشيدي والمؤلفين كريم أبو زيد وأحمد محمود أبو زيد وأدهم محروس وآيه الجنايني.

الطوبجي وفي لقاء مع موقعنا تحدث عن ردة فعله عندما عرض عليه المشاركة في العمل، وعن دوره فيه، وعن تحمسه.

التفاصيل في الفيديو المرفق: