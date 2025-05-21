ميرنا وليد - بيروت - توفي لي سانسوم، الحارس الشخصي السابق للأميرة ديانا، عن عمر يناهز 63 عامًا بسبب نوبة قلبية.

زوجة لي كيت كشفت عن وفاته في منشور على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذكرت أنها ستشتاق إليه كثيراً ووصفته برفيق الروح والبطل.

الأميرة الراحلة ديانا كانت قد أطلقت لقب رامبو على لي، وكشف لي، في مذكراته "The Bodyguard"، عن تفاصيل علاقته الوثيقة بها، مشيرًا إلى أنها كانت تثق به ثقة كبيرة. وعبّر عن قناعته بأنها كانت ستنجو من الحادث المميت في باريس عام 1997 لو كان برفقتها.

لي يحمل أحزمة سوداء في عدة فنون قتالية، خدم سابقاً في الشرطة العسكرية الملكية البريطانية، وعمل لاحقاً في مجال الحماية الخاصة مع مشاهير عالميين ومحمد الفايد، والد دودي الفايد.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الحارس الشخصي للأميرة ديانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.