شكرا لقرائتكم خبر عن طلب يدها من نجاة.. كيف ثأرت السندريلا من العندليب بعد إنكاره حبهما وزواجهما؟ والان مع تفاصيل الخبر



يبدو أن سيرة حب العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والسندريلا سعاد حسنى ستبقى دائما تشغل أذهان الملايين من عشاقهما وتثير الجدل بين حين وأخر بتفاصيلها وما تكشفه الأيام عن هذه العلاقة التى تؤكد أسرة العندليب أنها لم تتطور إلى زواج بينما تؤكد أسرة السندريلا أنهما تزوجا لمدة 6 سنوات ونصف ويسعى كل طرف لإثبات وجهة نظره بما يملكه من أوراق خاصة بكلاهما، ما يظهرانه كل فترة من هذه الأوراق ، وأخرها الخطاب الذى نشرته أسرة حليم مؤكدة أنه يمثل دليلا على أن العندليب لم يتزوج السندريلا وأن سعاد حسنى أرسلته للعندليب وبدا من الخطاب -الذى شككت أسرة السندريلا فى صحته- حزن سعاد حسنى وتأثرها بسبب ابتعاد العندليب عنها ومحاولته انكار حبهما.



ولم تكن علاقة العندليب والسندريلا محل جدل بعد رحيلهما فقط ولكن ثار هذا الجدل خلال حياتهما وكتب الكثيرون عن هذه العلاقة، ومنهم الكاتب الراحل محمد بديع سربيه صاحب مجلة الموعد الفنية الذى ربطته علاقة قوية بكل نجوم الزمن الجميل وجمعته بهم صداقة استمرت لسنوات طويلة عرف خلالها أهم أسرارهم وكواليس حياتهم، خاصة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ حتى أنه أصدر عنه كتاباً، جمع فيه ما كتبه فى سلسلة حلقات بمجلة الموعد تحت عنوان «مشوار مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ".



وفى الحلقة العاشرة من سلسلة حكاياته مع العندليب والتى نشرها سربية في العدد 766 بمجلة الموعد بعنوان «رسالة مفتوحة إلى المتمرّد على.. الحبّ» بتاريخ 21 يوليو 1977، كتب عن رحلة عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى إلى أوربا بعدما سافرا مع مجموعة من الفنانين إلى المغرب.



وقال سربية: عندما تأبط عبد الحليم حافظ ذراع سعاد حسنى فى المغرب، وقال لها تعالى نذهب إلى أوروبا، تأكد لدى جميع الفنانين والفنانات أنهما ذاهبان لقضاء شهر العسل وأنهما عندما يعودان إلى مصر فإنهما سيكونان زوجين وليس زميلين أو مجرد عاشقين"

وتابع: يومها كان الفنان الكبير يوسف وهبى مع سعاد حسنى وعبدالحليم فى الرحلة التى قاما بها إلى أوروبا، ولكنه وصل معهما إلى سويسرا فقط، حيث أمضى عدة أيام وعاد إلى القاهرة قبلهما ووجد عشرات الصحفيين يسألونه عنهما".



وأشار سربية إلى أن يوسف وهبى أجاب عن تساؤلات الصحفيين قائلا: «أنا تركتهما وهما على وشك الزواج وربما الأن متزوجين»، فصدرت الصحف تعلن الخبر السعيد فى الوقت الذى كان فيه العندليب والسندريلا يتنقلان بين إسبانيا وإيطاليا وسويسرا.



وفى جنيف قابل أحد الصحفيين المصريين سعاد حسنى وعبدالحليم، فأقبل عليهما مهنئا، إلا أن الاثنين معا اشتركا فى نفى الخبر.



وقال سربية: إن سعاد أرادت أن تنفى أى كلام عن الزواج حفاظا على كبريائها، ولأن الكلام عن الزواج يجب أن يكون على لسان عبدالحليم وليس على لسانها، مؤكداً أن العلاقة بينهما اتسمت بالتردد والغيرة الشديدة من جانب عبدالحليم، والحرص على نفى قصة الحب أمام الناس الذين يرونهما معا فى كل مكان فى أوروبا، إلى أن عادا إلى مصر وكان أول ما فعله عبدالحليم حافظ بمجرد وصوله إلى البيت تكليف محاميه مجدى العمروسى بنفى الأخبار التى نشرت بالصحف عن زواجه من السندريلا.



وبعدما نشر العندليب نفيا لزواجه من السندريلا أرسلت سعاد حسنى خطابا لسربية تقول فيه إن عبدالحليم بالنسبة لها زميل تحترمه وليس شابا تحبه، كما يتداول الناس.



وأكد سربية أن السندريلا عندما أرسلت له هذا الخطاب لم تكن تعبر عن واقع الحال، ولكنها أرادت أن تبلغه بصورة غير مباشرة بالقرار الذى اتخذته بانتزاع حب العندليب الأسمر من قلبها لتنتهى من العذاب والقلق والهواجس التى كانت تعيشها بسبب تناقض مواقف عبدالحليم معها.



وأشار الكاتب الكبير إلى أن عبدالحليم كان يبدو أمام السندريلا كعاشق متيم وحبيب يهبها كل الحنان، ولكن عندما يكونان وحدهما فقط، أما إذا تواجدا بين الناس فكان يتعمد أن يكلمها بصورة عادية وبنفس الطريقة التى يكلم بها الأخريات، وكأنه أراد أن يوحى للناس بأن الحب بينهما من طرف واحد، طرفها هى النجمة الشابة اللامعة محط إعجاب آلاف الرجال، وكأنها ليست إلا واحدة من معجباته.



وأكد الكاتب الصحفى محمد بديع سربية أن سعاد وقتها قررت قطع علاقتها بالعندليب وكان أول ما فعلته أن تركت شقتها الخاصة فى الزمالك وانتقلت للإقامة فى بيت أختها المطربة نجاة الصغيرة، وأوصت كل من فى بيتها وبيت نجاة بألا يخبروا عبدالحليم بمكانها.

وحاول العندليب معرفة مكان سعاد وكان يتصل يوميا بها بلا جدوى، فشعر بالفراغ والاشتياق، وأنه يفتقد شيئا غاليا وعزيزا عليه، وجاء من يبلغه بأن سعاد تعانى من شبه انهيار عصبى، وترفض أن ترد على مكالماته.



وانتهز عبدالحليم فرصة التقائه بنجاة الصغيرة فى إحدى الحفلات ودار بينهما حوار نقله سربية فى حلقاته، حيث سألها: مالها سعاد، فأجابت: ولا حاجة متضايقة شوية وعاوزة تستريح، فسألها العندليب بإلحاح: «طيب ليه مش عاوزة تكلمنى»، فقالت نجاة مازحة: لأنها متضايقة منك، وهى شايفة إن الأفضل أن ينتهى كل شئ بينكما".



وأوضح رئيس تحرير الموعد أن العندليب صرخ قائلا: «مش ممكن أنا لازم أشوفها، أنا بحبها، أرجوكى تكلميها يانجاة»، فضحكت نجاة وقالت: «أنا مالى كلمها أنت" وأكد سربية أن عبدالحليم يومها اتخذ قرارا حاسما بأنه سوف يتزوج سعاد حسنى، وأن يخرج مشاعره السجينة فى صدره ويعلن على رؤوس الأشهاد أنه يحبها، وانتظر حتى انتهت نجاة من وصلتها الغنائية، وقال لها: أنا عاوز أتجوز سعاد، فقالت له: «اتفاهم معها على الحكاية دى أنا ماليش دعوة»، فعاد يقول: أنا فكرت سأعوضها عن كل المتاعب التى سببتها لها، وأنا مسافر لبنان الشهر القادم وسأصحبها معى فى الباخرة ونعقد زواجنا فيها، ويكون معنا مصورين وصحفيين وتبقى هيصة، وأنت كمان تسافر معانا وتغنى فى فرحنا، أنا كنت أخشى على صحتى من الزواج وأخفى عنها ذلك، أما الآن فليكن ما يكون".



وأشار صاحب مجلة الموعد إلى أن نجاة ردت على طلب العندليب قائلة: أنا أبلغها الموضوع وأنت تكمل الباقى، مؤكدا أن عبدالحليم كان قد صمم فعلا على الزواج من سعاد وشعر بالخطأ الذى ارتكبه عندما وضعها فى مواقف صعبة أوحت للناس بأنها هى التى تجرى وراءه وتفرض عليه الزواج منها.



وأضاف سربية أن نجاة أبلغت سعاد بما قاله عبدالحليم ولكن السندريلا لم تفرح وقالت بهدوء: كل شىء انتهى بيننا وعبدالحليم صعب أن يتزوج وحتى لو تزوجنا فلن نعيش مع بعض طويلا، مؤكدا أنها قررت وقتها أن تسكت خفقان قلبها ولا تستمع إلا لنداء الفن، بحسب ما ذكره رئيس تحرير مجلة الموعد مؤكداً أن السندريلا أردات أن تثأر من العندليب، ولا أحد يدرى هل تم الزواج بينهما أم لا ولكن المؤكد أن حبهما لم يمت وسيبقى مثيرا للجدل والتساؤل والتفاصيل بينن حين وآخر.



