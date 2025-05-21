شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار خالد حماد ضيفًا على "قد المقام" في راديو 9090 غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج "قِدْ المِقام"، غدا الخميس الذي تقدمه الإعلامية بسنت بكر، الموسيقار والمؤلف الموسيقي خالد حماد، عبر أثير راديو 9090.

وسيُبث الحوار مباشرةً من التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً، حيث يتناول نقاشاتٍ متنوعةً وزوايا فنيةً تهم جمهور الموسيقى والطرب.يُعد اللقاء فرصةً للجمهور للتعرف على مسيرة الضيف وإبداعاته، في حوارٍ شيقٍ يُسلط الضوء على أبرز محطاته الفنية.

بسنت بكر

يذكر أن قال الموسيقار والمؤلف الموسيقي خالد حماد فى لقاء على تليفزيون الخليج 365 إنه سعيد بانضمامه لتقديم فقرة من مؤلفاته الموسيقية فى مهرجان الموسيقي العربية الـ32، رغم أنه ليس من هواة العمل أمام الجماهير، وقبل هذا الحفل بناء طلب الجماهير في كل مكان تقديم حفلات مثل حفلات الموسيقار عمر خيرت.

وأضاف حماد أن أول عمل قدمه للجمهور هو مسلسل أوان الورد بطولة النجمة يسرا وتأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف عام 2000، لافتا إلى أن المخرج عمرو عرفة أول من قدمه فى الأعمال الدرامية، وقال إنه مطالب دائما بتقديم حفلات لكن هذه الحفلات تحتاج دعما من المسئولين لأنها مكلفة.

خالد حماد هو مؤلف موسيقي وملحن ومخرج سينمائي ومنتج، تخرج فى المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار قسم تأليف وقيادة بتقدير عام جيد جداً عام 1995، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، وتخرج بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف عـام 2000 قام بإخراج أكثر من فيلم تسجيلى وروائي قصير منها: عبد الله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت، ولم يحترف الإخراج إلى الآن.