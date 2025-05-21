تأجيل جديد لفيلم الجواهرجي لـ محمد هنيدي.. وهذا موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 01:23 مساءً - يواصل فيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي سسلسة التأجيلات التي امتدت لأكثر من 4 سنوات، بسبب أزمات إنتاجية واجهها المشروع، وتوقف تصويره أكثر من مرة، حيث استقرت الشركة المنتجة على تحديد موعد طرحه النهائي في صالات السينما، والذي يعود به هنيدي إلى دور العرض بعد غياب عامين تقريبًا، منذ فيلم "مرعي البريمو" الذي عُرض عام 2023.

موعد طرح فيلم الجواهرجي لـ محمد هنيدي

محمد هنيدي: تأجيل "الجواهرجي" لظروف خارجة عن إرادتي

أبطال "الجواهرجي"

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محمد هنيدي في "شهادة معاملة أطفال"

وبدوره، كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع داخل غرفة صناعة السينما، لـ"الخليج 365"، عن خروجلـ محمد هنيدي، من موسم أفلام عيد الأضحى 2025 بشكلٍ رسمي، وتقرر تأجيل طرحه إلى 30 يوليو المُقبل، ليشارك في موسم الصيف، والذي يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا أيضًا.وكانقد تحدث في تصريحات تلفزيونية خلال شهر فبراير الماضي، عن موعد عرضالذي يُجدد تعاونه مع الفنانة منى زكي بعد أكثر من 25 عاماً منذ تعاونها في "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الفيلم سيتم طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى 2025، فيما وعد الجمهور بعمل سينمائي مميز، خاصةً أنه بدأ تصويره والترويج له منذ 2021، ولكن بسبب ظروف خارجة عن إرادته تم التأجيل طوال هذه الفترة." تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته كلّ من: لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، أحمد حلاوة والذي رحل عن عالمنا قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده، إلا أن المخرج إسلام خيري أكّد أنه سيبحث عن حل فني للخروج من تلك الأزمة.يُذكر أنّشارك في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل كوميدي بعنوان "شهادة معاملة أطفال"، وتواجد معه عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم نهى عابدين، محمود حافظ، جيهان خليل، صبري فواز، سماء إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة united studios.

تدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" حول شخصية المحامي "عبد الستار الكف"، الذي يتعرض لحادث يدخل على إثره في غيبوبة تمتد من عام 2005 إلى سنة 2025، وعندما يفيق منها يجد نفسه في عالم غريب مختلف تماماً عن العالم الذي يعرفه، ويبدأ في اكتشاف هذا العالم، ويتعرض للعديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

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