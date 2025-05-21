أول رد من مها الصغير بعد انفصالها عن أحمد السقا

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رد مها الصغير الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

السقا يعلن الإنفصال والطلاق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 01:23 مساءً - تصدر اسم الإعلاميةترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن زوجها الفنانانفصالهما وطلاقهما رسمياً بعد زواج استمر 26 عام حاول فيها الثنائي الحفاظ على استقرار الأسرة من أجل أبنائهما الثلاثة.ردت مها الصغير على هذه الأخبار عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام، واستعانت بأيه قرآنيه كان نصها كالتالي: "واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين".تفاعل الجمهور مع منشورها وطالبها البعض بتوضيح حقيقة انفصالهما بشكلٍ رسمي، خاصة وأنكشف خلال المنشور أن خلافتهما مستمرة منذ 6 أشهر وتم الانفصال منذ شهرين، وهو ما يتعارض مع تصريحاته في برنامج حبر سري خلال موسم رمضان الماضي، حيث أكد أن ما يتردد حول علاقتهما مجرد شائعات تزعج العائلة.يُشار إلى أن أحمد السقا أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلاميةخلال الساعات الماضية، مؤكداً عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك أن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين.وقالخلال المنشور: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".وتابع: "ومش عايز رغى ف الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصه والأخوه الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكرا".وأشارإلى أن تأخرفي إعلان خبر الإنفصال تصرف في قمة الإحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد ان اعلن بينما تأخرت هى ف الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام اللتى قد توضح هذه الرغبه قريبا".وتزوجمن، ابنة خبير التجميل ومصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير، وهي إحدى صديقات أخته فاطمة، في 17 نوفمبر 1999. وأنجبا ولدين هما "ياسين" و"حمزة"، وبنت اسمها "نادية".

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