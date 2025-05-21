بعد أنباء طلاقهما رسمياً.. محطات في علاقة أحمد السقا ومها الصغير

بداية علاقتهما

انفصال مؤقت

إصابتها بمرض نادر

شائعات الانفصال تطاردهما

السقا يعلن انفصالهما رسمياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 01:23 مساءً - تصدر اسم الفنانوزوجته الإعلاميةترند مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن الحساب الشخصيطلاقهما رسمياً بعد زواج استمر 26 عام وسلسلة من الشائعات طاردتهما طوال هذه الفترة.تعرف أحمد السقا على مها الصغير في نهاية التسعينيات، وذلك لأنها كانت تربطها بشقيقته علاقة صداقة قوية، ولفت انتباهه أنها كانت تفضل ركوب الخيل مثله، وتطورت علاقتهما لقصة حب انتهت بالزواج عام 1999 في حفلٍ كبير حضره نجوم ومشاهير الوسط الفني، وتميزت علاقتهما خلال الفترة الأولى بالاستقرار وأنجب منها أبنائه الثلاثة ياسين، حمزة، ونادية.لم تستمر الحياة على نفس الوتيره، فتسللت الأزمات والخلافات لعلاقة الثنائي، وكشفتفي وقتٍ سابق أنه تم الانفصال بينهما مرتين، وذلك لأنها كانت صغيرة من العمر وغير قادرة على تحمل الخلافات، وأكدت أنها مقصرة في حق نفسها، فكانت دائماً تسعى لإرضاء الطرف الآخر ولا تفكر في نفسها.قد يعجبك غادة عبد الرازق تلتقي أحمد السقا في أحمد وأحمد.. وهذه طبيعة علاقتهمامرت علاقةبموقف صعب، وذلك عندما أُصيبت عام 2010، بمرض مناعى، يدعى "Autoimmune" فى الرئة، وكانت تعانى من نوبات قوية مع هذا المرض، تستدعى دخولها المستشفى وتم تشخيصها فى المرة الأولى بالسرطان، لكنها أجرت فحوصات طبية فى لندن، واكتشفت إصابتها بهذا المرض النادر، وأكدت أنكان مصدر دعم كبير لها خلال هذه الفترة.عادتللحياة من جديدة وأصبحت أكثر إشراقاً، وجلست على مقعد المذيعة وتألقت خلال تقديم برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا"، وتلقت دعم كبير من زوجها خلال هذه المرحلة ساعدتها على استعادة ثقتها بنفسها والتألق في البرنامج.بعد سنوات من الاستقرار، طارد الثنائي شائعات الانفصال مرات عديدة، وهو ما كان ينفيه الطرفان بشكلٍ دائم عبر منصات السوشيال ميديا، ووصل الأمر بأنتحدث عن الأمر خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم خلال الموسم الرمضاني الماضي، وأكد أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وتتسبب في إزعاج الأسرة.كشفانفصاله عن زوجته في منشور جاء نصه كالتالي: "عشان الناس إللى بتسأل اناوالسيده مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا واعيش حاليا لأولادى وعملى واصدقائى المقربين. وامى و اختى. وكل تمنياتى لام اولادى بالتوفيق و (الستر)"، وطالب من الجميع احترام حياته الشخصية.وأنهىمنشوره برسالةقال فيها: "تمنياتى لها بالسعاده والنجاح فى قرارها وحياتها اللتى فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها فى حياتها المستقبليه واختياراتها".

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