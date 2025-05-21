تامر عاشور يشارك في مهرجان موازين بدورته العشرين.. وهذا موعد الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 01:23 مساءً - كشف مهرجان موازين الموسيقي عن مشاركة الفنان تامر عاشور ضمن فاعليات الدورة العشرين، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو المُقبل، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من أبرز المُطربين من الوطن العربي وخارجه.

موعد حفل تامر عاشور في مهرجان موازين

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كارمن سليمان تفتتح الدورة الـ20 من مهرجان موازين

من المُقرر أنّ يُحيي تامر عاشور، حفلًا فييوم 24 يونيو المقبل، على المسرح الوطني محمد الخامس، حيث روج الحساب الرسمي للمهرجان على "انستغرام"، لهذا الحفل المرتقب، قائلاً: "من أول نغمة، يأخذنا بصوته إلى عالم من الشجن والحنين، في أمسية ساحرة لحظة إحساس نادرة.. لا تفوّت".يُذكر أنّ كارمن سليمان أُختيرت لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين 2025، يوم الخميس 19 يونيو المقبل، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس؛ إذ ستشدو بباقة من أبرز أعمالها الغنائية، بما فيها الـ"ميني ألبوم" الذي سبق وطرحته مؤخراً، فيما وصفها المهرجان بـ"صاحبة الصوت الفريد، والحضور الآسر".

كما يُشارك في الدورة المقبلة من المهرجان، عددًا كبيرًا من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم نانسي عجرم، راغب علامة، وائل جسار، ديانا حداد، روبي، ميريام فارس، زياد برجي، وآخرين.

تامر عاشور وتامر حسني في حفل واحد بالكويت

وفي سياقٍ آخر، يستعد كل من تامر حسني ولإحياء حفل غنائي واحد، لأول مرة معًا طوال مشوارهما الفني، حيث روج الثنائي للحفل عبر حسابهما الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، والمُقرر له يوم 13 يونيو المقبل على مسرح أرينا - الكويت، ضمن فعاليات "مهرجان ليلة عمر"، ويُشار إلى أن هذا الحفل يعتبر واحداً من حفلات عيد الأضحي المبارك، حيث سيتزامن موعده مع أسبوع إجازة العيد في الوطن العربي.

كما يتعاون تامر عاشور مع الفنانة أصالة في ألبومها الجديد، والمرتقب طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون هذا التعاون باعتباره كمُلحن، وذلك من خلال أغنية تحمل اسم "كلام فارغ"، من كلمات منة عدلي القيعي، والتي نشرت صوراً تجمعها مع صُنّاع الأغنية، وعلقت عليها بقولها: "شوف لما أغنية تبقى ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وغناء صولا.. يا ساتر".

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