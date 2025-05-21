كيت ميدلتون تستعيد ذكريات زفافها في حفل بقصر باكنغهام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 01:23 مساءً - عادت كيت ميدلتون لحفلات حديقة قصر باكنغهام بعد تغيبها عنه العام الماضي لخضوعها للعلاج الكيميائي بعد إعلان إصابتها بالسرطان، ولإعطاء حضورها بريقاً مميزاً يضاهي بريق الحفل، قررت أميرة ويلز أن تستعين بإحدى أكثر قطع المجوهرات قيمةً في مجموعتها: أقراط زفافها الملكي.

كيت ميدلتون تضفي لمسة جمالية من يوم زفافها

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تألقت كيت ميدلتون -التي بدت عليها السعادة- بأكسسوارٍ قريب من قلبها خلال عودتها الملكية إلى حفلات حدائق قصر باكنغهام؛ إذ سجلت آخر مشاركة لها عام 2023، حيث ارتدت أقراط روبنسون بيلهام الألماسية التي ارتدتها في يوم زواجها من الأمير ويليام في أبريل من عام 2011، وعملت أميرة ويلز على مساعدة زوجها الأمير ويليام في استضافة الحفل، وتألقت بفستان أصفر من تصميم إميليا ويكستيد مع قبعة متناسقة من تصميم فيليب تريسي، وربطت شعرها للخلف على شكل كعكة.

وانضم للزوجين الملكيين في الحفل الأمير إدوارد، وزوجته صوفي دوقة إدنبرة، الأمير ريتشارد دوق غلوستر، بيرغيت دوقة غلوستر، الأميرة يوجيني، وزارا تيندال.

حفل حديقة قصر باكنغهام

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سارت حفلات حديقة قصر باكنغهام تقليداً راسخاً لدى العائلة المالكة البريطانية منذ ستينيات القرن التاسع عشر، كطريقة لشكر أفراد المجتمع المتميزين والالتقاء بأشخاص من مختلف مناحي الحياة، كما يُدعى الضيوف إلى المقر الملكي تقديراً لخدمتهم العامة وارتباطهم ببعض القضايا التي يدعمها ويليام وكيت، بالإضافة إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين، على مدار العام.

وكما جرت العادة، وصل أفراد العائلة المالكة حوالي الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، ووقفوا على درج القصر بينما عُزف النشيد الوطني "حفظ الله الملك"، ثم توجهوا للضيوف، الذين قُدِّمت لهم كعكات صغيرة وسندويشات وشاي.

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