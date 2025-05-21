حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من الغناء في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار غياب النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن الساحة الغنائية والحفلات في الفترة الماضية، خصوصًا بعد عودة أغانيها المحذوفة إلى “يوتيوب”، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء تزعم صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إحياء حفلات داخل مصر.

وفي أول رد رسمي على هذه الأخبار، نفى أحمد أبو المجد، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، صدور أي قرار من النقابة بهذا الشأن، مؤكداً في بيان له أن ما يتم تداوله “عارٍ تماماً من الصحة”، داعيًا الجمهور ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال صوتها في مسلسل “إخواتي”، حيث استعان المخرج محمد شاكر خضير بعدد من أغنياتها لتوظيفها دراميًا ضمن الأحداث.

كما ظهرت شيرين في إعلان لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي تصدّر “الترند” طوال شهر رمضان، خاصة أنه يُعد الظهور الإعلاني الأول لها منذ أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب.

ويُذكر أن مسلسل “إخواتي” من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية.