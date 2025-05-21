دعاء ورسالة مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى والدها الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ذكرى مرور أربع سنوات على وفاة والدها، أحيت الفنانة دنيا سمير غانم المناسبة برسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابها على “إنستغرام”، عبّرت فيها عن حزنها واشتياقها الكبير لوالدها الراحل، النجم سمير غانم، داعية جمهورها إلى الترحم عليه والدعاء له.

وكتبت دنيا في رسالتها: “اللّهم ارحم أبي، واغفر له، اللّهم لا تجعل لأبي ذنباً إلا غفرته، ولا خطيئة إلا تجاوزت عنها، ولا دعوة رُفعت لأجله إلا قبلتها برحمتك، واجعل الجنّة داره ومستقرّه، يا أرحم الراحمين”.

يُذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “عايشة الدور”، وهو عمل كوميدي اجتماعي من إخراج أحمد الجندي، جسّدت فيه شخصية “عايشة”، وهي أم مطلقة تعيش حياة روتينية باهتة، فتمنحها الظروف فرصة غير متوقعة للعودة إلى الجامعة بدلاً من ابنة أختها، لتعيد اكتشاف نفسها وتعيش تجربة الحب من جديد.

سلّط المسلسل الضوء على فكرة أن العمر ليس عائقًا أمام الحب أو البدايات الجديدة، وأن كل لحظة تحمل إمكانية التغيير. وشارك دنيا البطولة كل من نور محمود، أميرة أديب، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.