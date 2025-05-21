بوسي شلبي تواجه بلاغ تزوير.. والنيابة تصدر قرارًا بصرفها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر مفاجئ في القضية المثارة حول الإعلامية المصرية بوسي شلبي، أصدرت نيابة 6 أكتوبر الكلية قرارًا بصرفها من سرايا النيابة، عقب استجوابها في بلاغ مقدّم من نجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يتّهمها بتقديم وثائق مزوّرة لإثبات استمرار زواجها من النجم الراحل.

مصادر قانونية أفادت بأن جلسة التحقيق استمرت نحو ثلاث ساعات، بحضور محاميتها المستشارة هايدي الفضالي، وانتهت بصرف الإعلامية من سرايا النيابة إلى حين مراجعة المستندات والاستماع إلى أطراف أخرى ذات صلة بالملف.

المستشارة الفضالي أكدت في تصريحاتها أن موكلتها قدّمت ردوداً قانونية واضحة، مشددة على حيادية النيابة وسير التحقيقات في إطار جمع المعلومات. كما دعت إلى عدم استباق النتائج أو توجيه الاتهامات خارج الإطار القانوني.

من جهتها، تجاهلت بوسي شلبي الضجّة الإعلامية، وواصلت نشاطها المهني كالمعتاد، حيث شاركت متابعيها على إنستغرام مقاطع من حضورها حفل الفنان اللبناني وائل جسار في مصر، دون أي تعليق على المستجدات القضائية.

ويُذكر أن هذه القضية بدأت بعد تقدُّم كريم ومحمد، نجلي الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ رسمي إلى النيابة، اتّهما فيه بوسي شلبي بالتحايل على السجلات الرسمية عبر تقديم مستندات تتضمّن بيانات غير دقيقة، منها بطاقة هوية، قيد عائلي، وجواز سفر، بهدف إثبات استمرار العلاقة الزوجية.