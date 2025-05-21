عمرو سعد يلفت الأنظار من الجيم: طاقة برتقالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان عمرو سعد متابعيه عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة جديدة له من داخل صالة الجيم، ظهر فيها وهو يرفع الأوزان الثقيلة مرتديًا تيشيرت برتقالي اللون، في مشهد يعكس التزامه الواضح باللياقة البدنية.

وأرفق عمرو الصورة بتعليق قال فيه: “لا توجد أعذار فقط طاقة برتقالية”، في رسالة تعكس إصراره على ممارسة الرياضة ونشر الطاقة الإيجابية.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره، إذ عبّر الكثيرون عن إعجابهم بلياقته الملفتة، وانهالت عليه التعليقات، من بينها تعليقات طريفة مثل: “عنقودي مفيش كلام يعني”، في إشارة إلى إطلالته القوية وجسمه الرياضي.

يُذكر أن عمرو سعد حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل “سيد الناس”، والذي شكّل أول تعاون له مع المخرج محمد سامي.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، منهم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر وآخرون. المسلسل من تأليف “ورشة قلم” وإخراج محمد سامي.