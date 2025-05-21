منشور مجهول يشعل الجدل حول طلاق أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار منشور تم تداوله خلال الساعات الماضية على صفحة غير موثّقة تحمل اسم الفنان أحمد السقا عبر موقع “فيسبوك”، جدلاً واسعاً بين الجمهور، بعدما تضمن إعلانًا بانفصال السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير.

وجاء في المنشور المتداول: “الناس اللي بتسأل… أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين من ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقرّبين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وتابع: “لا أريد التحدّث كثيراً في هذا الأمر، وسبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربّنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حول طلاق أحمد السقا من زوجته مها الصغير، إذ سبق أن تكرّرت هذه الأنباء في الفترة الماضية، خاصةً بعد أن قامت الصغير بحذف كل صورها مع السقا من حسابها الرسمي عبر “إنستغرام”. إلا أن الطرفين كانا يحرصان على نفي تلك الأخبار بشكل مستمر.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من السقا أو مها الصغير بشأن المنشور المتداول، ما يزيد من حالة الجدل والتساؤلات حول حقيقة ما جرى.