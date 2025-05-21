كريم عبد العزيز يحسم الجدل حول لقب “نمبر وان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد النجم المصري كريم عبد العزيز، خلال تصريحاته على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد “المشروع X”، أنه لا يعترف بلقب “نمبر وان” في أي مجال، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يُقاس بجودة العمل والإيرادات التي يحققها، وليس بالألقاب. وأضاف: “مافيش حاجة اسمها نمبر وان، السينما فن جماعي، واليوم هناك نجم بيعمل فيلم يحقق أعلى إيراد، وكله في صالح المشاهد”.

كما نفى كريم عبد العزيز ما تم تداوله مؤخرًا حول تعرّضه أو أي من فريق عمل الفيلم لإصابات أثناء التصوير، مؤكدًا أن جميع مشاهد الأكشن تم تنفيذها بأمان. وقال:”فيلم ‘المشروع X’ إنتاجه ضخم، استغرق تصويره تسعة أشهر، وشخصيتي فيه جديدة عليّ. العمل يرتكز على الحضارة الفرعونية، ونحن نملك مخزوناً حضارياً كبيراً يمكن الرجوع إليه. والحمد لله لم تحدث أي إصابات أثناء التصوير.”

ويُعد فيلم “المشروع X” من أضخم الإنتاجات السينمائية لهذا العام، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كل من ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف البارزين أبرزهم هنا الزاهد وماجد الكدواني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تنطلق رحلة البطل “يوسف” من قلب القاهرة مرورًا بالفاتيكان وصولًا إلى أعماق المحيطات، بحثًا عن إجابة لسؤال تاريخي غامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة، أم أنه يخفي سرًّا مفقودًا؟ ويواجه يوسف خلال رحلته سلسلة من المطاردات والمواقف المشحونة بالأكشن والغموض، في عمل يجمع بين الخيال، التاريخ، والحركة.