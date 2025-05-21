تامر حسني يكتسح بـ”المقص”.. و”ريستارت” يدخل السباق بقوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجّل النجم المصري تامر حسني إنجازًا جديدًا، حيث حقّق فيديو كليب أغنيته “المقص”، والتي يشاركه فيها الغناء المطرب الشعبي رضا البحراوي، أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط من طرحه عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، متصدّرًا قائمة الترند على “يوتيوب ميوزك”.

أغنية “المقص” تُعدّ تعاونًا شعبيًا لافتًا، كتبها ولحّنها تامر حسني بنفسه، وتولّى توزيعها الموسيقي عمرو الخضري، فيما شارك كل من مودي منير وعلي فتح الله في الميكس والماستر. وتأتي الأغنية ضمن السياق الغنائي لفيلم “ريستارت” الذي يُعرض حاليًا في صالات السينما.

وعبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه في “إنستغرام”، قال تامر: “ماشي بمبدأ أنا محدّش يتوقعني… رافض أكمل على النهج المألوف. جمهوري يستحق الجديد والخارج عن المألوف طالما في مكانه المناسب”.

كما عبّر عن أمله بأن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، خصوصًا أنها جاءت بعد مجهود استمر عامين، وتتناول كلماتها خيبة الأمل في العلاقات والصداقات الزائفة.

ويقدّم تامر في فيلم “ريستارت” مجموعة من الأغاني الجديدة، أبرزها “ممكن رقمك؟” التي سبق أن طرح مقطعًا منها على منصاته الرقمية، محققة تفاعلاً كبيرًا منذ اللحظات الأولى.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، كل من محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

وتدور أحداث “ريستارت” حول شخصية “محمد”، فني هواتف يحاول مع “عفاف”، وهي مؤثرة على مواقع التواصل، مواجهة تحديات العصر الرقمي وتحقيق النجاح عبر السوشيال ميديا. وتتوالى الأحداث مع ظهور شخصية “الجوكر”، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالمفاجآت والضغوط المرتبطة بعالم الشهرة وتحقيق الذات.

ويُعتبر الفيلم مزيجًا من الدراما الاجتماعية والكوميديا، ويطرح تساؤلات جريئة حول استغلال المواهب، وتأثير عالم السوشيال ميديا على العلاقات الإنسانية.