قائمة بأكثر نجوم تركيا شعبية لعام ٢٠٢٥، سيفاجئكم المركز الأوّل

يستمرّ الاهتمام بالدّراما والأفلام التّركيّة في التّصاعد في جميع أنحاء العالم، ممّا يؤدي بدوره إلى الاعتراف بالممثّلين المتميّزين الّذين تتجلّى مواهبهم على الشّاشة خاصّة أنّ هناك بعض الممثّلين الّذين يلفتون انتباه الجماهير وينالون إعجابها في جميع أنحاء العالم باستمرار على الرّغم من حقيقة أنّ “الوسامة” هي مفهوم شخصيّ. مع الأخذ في الاعتبار شهرتهم الحاليّة، وأعمالهم الأخيرة، والضّجة المستمرّة في السّنوات الأولى من عام ٢٠٢٥، في ما يلي قائمة بعشرة ممثّلين أتراك يحظون بالثّناء بشكل متكرّر لقدراتهم ومظهرهم الجذّاب وهم من المركز الاول الى العاشر:

١-يوسف سيم

٢-إنجين أكيوريك

٣-ألب نافروز

٤-شاتاي أولوسوي

٥-بيركر جوفن

٦-كرم بورسين

٧-كيفانش تاتليتوغ

٨-بوراك أوزجيفيت

٩-جان يامان

١٠-بوراك دينيز