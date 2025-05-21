تحديث- تطوّر في قرار منع هيفا وهبي من الغناء في مصر… هذا ما سيحصل يوم الأحد القادم

أعلن مجلس الدولة في التظلّم أنه سينظر يوم الأحد الموافق في ٢٥ أيار/مايو الجاري في الطلب المقدّم من الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، بشأن قرار منعها من الغناء في مصر بقرار من نقابة المهن الموسيقية الصادر في آذار/مارس الفائت.

وكان محامي هيفا قد تقدّم بتظلّم رسمي إلى مجلس الدولة، مؤكدًا في مذكرته أن قرار النقابة يمثل إساءة لاستعمال السلطة خاصة أن هيفا لم ترتكب ما يستدعي هذا النوع من العقوبات لأنها حريصة على الالتزام بالقوانين والضوابط المهنية المعمول بها في مصر. مطالبًا بقبول التظلّم شكلًا، ووقف تنفيذ قرار الإيقاف بصفة عاجلة، لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.

وكانت هيفا وهبي قد غابت عن جلسة التحقيق مؤخّرًا، وهذا ما استندت إليه نقابة المهن الموسيقية في قرارها لإيقافها عن الغناء في مصر.

وأوضح مصدر مقرّب من هيفا لـ “القاهرة ٢٤” أن الفنانة اللبنانية لم تتغيّب دون إخطار مسبق، بل أبلغت النقابة رسميًا بعدم تمكّنها من الحضور بسبب ارتباطات فنيّة وحفلات خارج مصر، مشيرًا إلى أنها أرسلت محاميها الخاص نيابة عنها، إلا أن النقابة رفضت حضور المحامي واعتبرت ذلك غيابًا عن الجلسة.

على صعيد آخر، تستعدّ الفنانة هيفا وهبي، للقاء جمهورها هذا الأسبوع في حفل فنّيّ سيقام في الإمارات وتحديدًا الخميس في الثّاني والعشرين من أيّار في دبي، إذ كشفت عبر حسابها الخاصّ على موقع انستغرام عن نفاد بطاقات الحفل في خطوة تدلّ على شوق جمهورها لها.

ويُعدّ هذا الظّهور هو الأوّل لهيفا على المسرح في ظلّ مواصلة جمهورها كشف الحقائق على خلفيّة منعها من الغناء من قبل نقابة الموسيقيّين في مصر. وقد تمّ التّأكّد أنّ التّسجيل الصّوتي الّذي تمّ تسريبه مُزوّر، وقد تمّ التّلاعب به باستخدام تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ، ولم تكن هناك أيّة إساءة موجّهة للشّعب المصريّ كما أُشيع، بل كان الحديث يدور عن شخص محدّد متّهم بالنّصب. فهل تتحرّك نقابة الموسيقيّين مجدّدًا لإيقاف قرار منع هيفا وهبي من الغناء، خاصّة أنّها لطالما أعربت عن احترامها الكامل لمصر وشعبها.

نذكر أنّ الحساب الرّسميّ لجوائز Daf BAMA العالميّ أعلن عن خبرٍ سار، بشأن حضور “وهبي” حفل الجوائز الّذي سيُقام في ألمانيا في الحادي والثّلاثين من أيّار/مايو الجاري.

كما تستعدّ هيفا، لدخول موقع التّصوير من خلال مسلسل بعنوان “المشتبه الرّابع” الّذي سيتِمّ تصويره في لبنان وإيطاليا وتركيا والعديد من الدّول الأخرى خلال الفترة المقبلة. إضافة إلى تعاقدها على بطولة فيلم كوميديّ مع الممثّل المصريّ مصطفى شعبان.