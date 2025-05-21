شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب أحمد السقا ومها الصغير تقدم لخطبتها فجرًا ووالدها رفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين.

وعن قصة حبهما ورفض والدها فى البداية، تحدثت مها الصغير فى لقاء سابق، أنها تزوجت في سن صغير وأن أحمد السقا اتصل بوالدها الساعة 5 صباحًا بعد انتهائه من عرض مسرحية "ألاباندا" لطلب يدها وأوضحت أن بداية تعارفهم بسبب أنها كانت تركب الخيل مع السقا وأنه عرض عليها أن يطلب يدها من والدها وأن والدها رفض في البداية بسبب صغر سنها وظل رافضا لفترة.

وشبهت موقفه بموقف الفنان عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية" وأنها ظلت تبكي هي ووالدها يوم حفل الزفاف تأثرا بالفراق

وتزوجا 17 نوفمبر من عام 1999، بعد علاقة حب قصيرة ولكن قوية على مدار سنوات زواجهما، أنشأ حياة أسرية قائمة على الحب والتفاهم، رزقا خلالها بثلاثة أبناء ياسين، نادية، وحمزة.



