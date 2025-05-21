شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحدث أحمد السقا ومها الصغير عن زواجهما والمشاكل بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين.

مها الصغير تكشف: انفصلت عن أحمد السقا مرتين قبل الطلاق النهائي

وفى لقاء سابق، تحدثت الإعلامية مها الصغير، عن انفصالها عن زوجها أحمد السقا مرتين بسبب خلافات بينهما، وقالت: "انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن إنتوا انفصلتوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي".

مها الصغير تكشف أسباب الطلاق من أحمد السقا: "اتجوزت صغيرة وكنت بسعى لإرضاء غيري"

وتابعت مها الصغير:"اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واتطلقت ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن ميرضيش نفسي".

أما النجم أحمد السقا، فى لقاء له تحدث خلاله عن زوجته مها الصغير قائلا: "المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال، ومها لها الفضل في استمرار زواجنا وأن الثقة وتحمل الاخر وقت غضبه والعاطفة هي الأساس"