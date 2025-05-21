شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يكشف تفاصيل السلم والثعبان 2: ليس تكملة وإنما عالم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم عمرو يوسف تصوير مشاهد فيلمه الجديد "السلم والثعبان 2"، مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه بعيد تمامًا عن الجزء الأول، قائلًا: "الفيلم ينتمي لسلسلة تحمل نفس الاسم فحسب، مثل أفلام جيمس بوند، لكنه يحمل قصة مختلفة تمامًا".

الفيلم من إخراج طارق العريان، والعمل يجمع يوسف بالعريان لرابع مرة بعد "ثلاثية أولاد رزق"، ويقدم عملًا إنسانيًا يغوص في تعقيدات العلاقات البشرية، من تأليف أحمد حسني، وتشارك في البطولة نجوم مثل: أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

في سياق متصل، ينتظر الجمهور عرض فيلم "درويش"، الذي يؤدي فيه يوسف دور نصاب يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة، ضمن إطار من الإثارة والكوميديا.

وكشف يوسف أن تحضيرات الفيلم استمرت 4 أعوام، قائلًا: "الشخصية معقدة وتتطلب تحولات متعددة".الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب.