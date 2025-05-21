شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يفجر مفاجأة بشأن انفصاله عن مها الصغير بعد 26 سنة زواج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين.

وكتب أحمد السقا فى منشوره على حسابه بموقع فيس بوك: "عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حالياً لأولادى وعملى وأصدقائى المقربين، وأمى وأختى، وكل تمنياتى لأم أولادى بالتوفيق والستر، ومش عايز رغى فى الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكراً".

أحمد السقا يؤكد انفصاله عن مها الصغير ويتمنى لها السعادة: "فوجئت بقرارها"

وأضاف أحمد السقا: "تأخرت هى فى الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام التى قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتى لها بالسعادة والنجاح فى قرارها وحياتها التى فوجئت بها مثلكم ربنا يسعدها فى حياتها المستقبلية واختياراتها".

يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال وبعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.

أحمد السقا وأحمد فهمي في فيلم "أحمد وأحمد".. كوميديا وأكشن

وفى سياق آخر ينتظر أحمد السقا طرح فيلمه الجديد أحمد وأحمد الذى يجمعه بالنجم أحمد فهمى ومقرر عرضه قريباً، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الكوميديا الممزوجة ببعض مشاهد الأكشن، إذ تدور الأحداث حول أحمد (أحمد فهمى) الذى يعود إلى مصر للاستقرار فيها بعد سنوات قضاها في الخارج لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض.

ويضطر أحمد (أحمد فهمي) للبقاء إلى جانب خاله أحمد (أحمد السقا) ويكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهما.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.