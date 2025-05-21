شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ومها الصغير من شائعات الانفصال إلى الطلاق الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

واجه النجم أحمد السقا والمذيعة مها الصغير العديد من شائعات الانفصال طوال فترة زيجتهما، إلا أن هذه الشائعات كثرت خلال الـ 12 شهراً الماضية، وكان الثنائي دائماً ما ينفيا هذه الشائعات سواء بالرد في تصريحات صحفية وتليفزيونية أو بتلميحاتهما على حساباتهم بالسوشيال ميديا، حيث تحولت هذه الشائعات إلى حقيقه بإعلان أحمد السقا خبر الطلاق اليوم.

ففي الـ 12 شهراً الماضية خرجت شائعات انفصال أحمد السقا عن مها الصغير في ثلاث مناسبات تقريباً، حيث انتشرت أخبار الانفصال في أبريل 2024، ولكن السقا خرج سريعاً ونفاها في تصريح لـ"الخليج 365" قائلاً وقتها: "شائعة سخيفة ليس لها أي تفسير، ولا أملك أن أصفها سوى بأنها كذبة أبريل"، وبعدها حرص السقا على اصطحاب زوجته مها الصغير إلى العرض الخاص لفيلم "السرب" يوم 1 مايو 2024 ليؤكد على عدم انفصالهما.



احمد السقا ومها الصغير

انتشر شائعات انفصال أحمد السقا عن مها الصغير مجدداً في يناير 2025، وبعدما حذفت مها صورها مع السقا من حساباتهما على السوشيال ميديا ليخرج أحمد السقا من جديد وينفى هذه الشائعة فى تصريح خاص لـ الخليج 365، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانوينة ضد مروجى الشائعات، لاسيما أن أبنائه يتأذون نفسياً بسبب تلك الشائعات.

وفى مارس 2025، عاد الأمر مجدداً وانتشرت أخبار انفصال أحمد السقا ومها الصغير، ليستغل السقا ظهوره في برنامج "حبر سرى" مع الإعلامية أسما إبراهيم والذى تم عرضه في شهر رمضان وأكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يفهم سبب الإصرار على تداولها، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مؤذي".

أحمد السقا أعلن طلاقه رسمياً من زوجته مها الصغير خلال منشور على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك بعد 26 سنة زواج حيث كتب:"عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حالياً لأولادى وعملى وأصدقائى المقربين، وأمى وأختى، وكل تمنياتى لأم أولادى بالتوفيق والستر".



احمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير

وتابع السقا:"مش عايز رغى فى الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، تأخرت هى فى الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام التى قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتى لها بالسعادة والنجاح فى قرارها وحياتها التى فوجئت بها مثلكم ربنا يسعدها فى حياتها المستقبلية واختياراتها".