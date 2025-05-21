شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية.. ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد عدوية حفلا غنائيا ثانى أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، وذلك ضمن خطة البيت الفني للفنون الشعبية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة وأغانى والده الراحل نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية.

وأكد مؤخرًا النجم محمد عدوية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغان على طريقة السينجل، بحيث يطرح كل فترة أغنية، وتحمل الأغانى مفاجآت كبيرة.

وأضاف عدوية: أحرص على تقديم كل ما هو جديد في المزيكا لجمهورى الذى دائمًا يمثل دعمًا كبيرًا لى في مشوارى الغنائى.

وأكد أنه يبحث دائمًا عن أشكال موسيقية متطورة، كما أنه حريص على تقديم أغانٍ تترك بصمة وعلامة عند الناس، ويتمنى أن يكمل بهذا الشكل، وخلال الفترة المقبلة يقدم أغاني متنوعة.

وطرح منذ فترة محمد عدوية أغنيته الجديدة "يا جدع" والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.