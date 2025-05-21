شكرا لقرائتكم خبر عن 929 مليون دولار لفيلم A Minecraft Movie حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم A Minecraft Movie إيرادات وصلت إلى 929 مليونًا و520 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت الإيرادات ما بين 416 مليونا و720 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و512 مليونًا و800 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم A Minecraft Movie حول أربعة أشخاص منبوذين يجدون أنفسهم يكافحون مع مشاكل عادية عندما يُسحبون فجأة عبر بوابة غامضة إلى العالم العلوي، وهو عالم عجيب مكعب الشكل يزدهر بالخيال، وللعودة إلى ديارهم، عليهم إتقان هذا العالم والشروع فى مهمة سحرية مع حرفي ماهر غير متوقع، ومعًا، ستتحدى مغامرتهم الخمسة جميعًا ليكونوا جريئين ويعيدوا التواصل مع الصفات التي تجعل كلًا منهم مبدعًا بشكل فريد - وهي المهارات ذاتها التي يحتاجونها للنجاح في العالم الحقيقي.

فيلم A Minecraft Movie من إخراج جاريد هيس، وقصة وسيناريو كل من كريس بومان، هابل بالمر، نيل ويدنر، جافين جيمس، كريس جاليتا، أليسون شرودر، كريس بومان، هابل بالمر.

ويقوم ببطولة فيلم A Minecraft Movie كل من جيسون موموا، جاك بلاك، سيباستيان هانسن، إيما مايرز، دانييل بروكس، جينيفر كوليدج، رايتشل هاوس، آلان هنري، برام سكوت بريهيني، موانا ويليامز.