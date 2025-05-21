شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للشاى.. أغنيات قدمت المشروب الأشهر والمحبوب لدى الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الأربعاء فى 21 مايو باليوم العالمى للشاى، لأنه المشروب الأشهر فى العالم، ويعتبر الشاى من المشروبات المحببة لدى الشعب المصرى والعربى، والكثير من الأشخاص يبدأون يومهم بتناوله قبل الإفطار أو بعده، والكثير يبدأون عملهم بتناوله أيضاً، وقدمت عددا من الأغانى للمشروب الأشهر بين الأشخاص.

ومن أشهر الأغانى التى أصبحت عالقة فى أذهان المصريين ويرددون كلماتها بمجرد سماعها هى أغنية "ماشربش الشاى" التى غنتها الفنانة ليلى نظمى.

قدم كل من الملحن محمد الموجى والفنانة مديحة عبد الحليم أغنية للشاى والتى قدمت فى فترة الستينيات، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجى.

تعتبر أغنية "أبريق الشاي" من أشهر أغانى الأطفال التي قدمت في فترة الثمانينيات والتسعينيات، والتي غناها الفنان الراحل سيد الملاح، وهى من كلمات صلاح جداهين وألحان إبراهيم رجب.

وبعد فترة غياب كبيرة للأغانى التي تتعلق بكوب الشاى، قدم النجم حمادة هلال أغنية بعنوان "اشرب شاى" وهى من ألحان أورتيجا ومن كلمات وتوزيع أوكا، وحققت هذه الأغنية عدد كبير من المشاهدت.