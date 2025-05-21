مسرحيات عيد الأضحى 2025.. عودة يحيى الفخراني ودنيا سمير غانم

يحيى الفخراني ينافس بـ"الملك لير"

دنيا سمير غانم تلتقي جمهور السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 01:22 صباحاً - يحتفل عدد من الفنانين، مع جمهورهم باحتفالات، بتقديم تجارب مسرحية مختلفة، إذ سيشهد قطاع المسرح نشاطًا ملحوظًا بالتزامن مع نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو المُقبل، وسط توقعات بإقبال الجمهور على تلك العروض، التي ينتمي أغلبها إلى الغنائي الاستعراضي.ويُعد الفنان يحيى الفخراني، من أبرز الفنانين الذين سيشاركون في موسم مسرحيات عيد الأضحى 2025، وذلك من خلال مسرحية "الملك لير" التي سيُقدمها للمرة الثالثة في مشواره الفني، حيث ستكون هذه المرة على خشبة المسرح القومي، فقد سبق وتأجل افتتاح المسرحية أكثر من مرة، على مدار الـ5 شهور الماضية، بعدما كان مُقررًا اطلاقها نهاية شهر ديسمبر الماضي.ويُشارك في بطولة مسرحية "الملك لير" مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب يحيى الفخراني، منهم سهر الصايغ، عابد عناني، طارق الدسوقي وغيرهم، والعمل من إخراج شادي سرور، ومن المُقرر تقديمها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة على خشبة المسرح القومي.وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعداً ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه لأملاكه اشترط أن يُقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء، وتطردان والدهما، الذي لم يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.أما الفنانة دنيا سمير غانم، ستُعيد تقديم مسرحيةللمرة الثانية، بعدما سبق وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في، عندما قدّمتها على خشبة مسرح محمد العلي، مطلع شهر يناير الماضي، حيث ستُقدمها هذه المرة في مدينة جدة، ضمن فاعليات موسم جدة 2025، وذلك لمدة 3 أيام فقط، وتحديدًا خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو المقبل، إذ جرى فتح باب الحجز مؤخرًا، فيما تتضمن التذاكر 12 فئة.

وتُجسد دنيا، خلال أحداث المسرحية، شخصية "حلويات"، والتي تعمل قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة التي تعيش فيها، وتدخل في تحدٍّ مع ذاتها، إما أنّ تُحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

ويُشارك في بطولة مسرحية "مكسرة الدنيا"، بجانب دنيا سمير غانم، كلّ من محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، مريم الجندي، صلاح الدالي، عبد الرحمن حسن "ظاظا".

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بيومي فؤاد بطلًا لمسرحية كويتية

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ويخوض الفنان بيومي فؤاد، تجربة مسرحية جديدة في عيد الأضحى 2025، حيث سيُقدم عرضًا مسرحيًا كويتيًا بعنوان "الطقاقة"، ويُشاركه البطولة كلّ من: شيماء سيف، عبير أحمد، مرام البلوشي، خالد الشمري، سارة القبندي، علي أحمد، شهد السلمان وإيمان قمبر، والعمل تأليف محمد أكبر، إخراج خالد علي المفيدي، والأغاني من ألحان محمد أكبر، وتوزيع وماستر عباس الأمير، ومن المقرر تقديمها ضمن عروض عيد الأضحى 2025، وذلك على مسرح موفنبيك في قاعة المؤتمرات، اعتبارًا من يوم الخميس 5 يونيو المُقبل.وتدور أحداث المسرحية، في منزل "بو دانة" حيث تعيش العائلة في أجواء غامضة ومريبة، تعاني الابنة "دانة" من مس شيطاني، وتعيش حالة عشق لجني يُدعى "فارس" تناديه باستمرار، مما يؤدي إلى تدهور حالتها النفسية بشكلٍ خطير. ويقرر الأب تزويجها قسرًا لصديقه "بو سلطان"، بحجة إنقاذها، وتؤيده الأم في ذلك، بل تقوم بحبس الابنة في سرداب المنزل وتقييدها حتى لا تؤذي نفسها أو الآخرين."بو دانة" يستعين بصديقه "بو سلطان"، الذي يدعي خبرته في التعامل مع الجن، ويقنع الأم أن دانة مسحورة من قبل "جن عاشق" يريد قتلها وقتل الجميع، ولا سبيل للنجاة إلا بزواجه منها. تبدأ "أم دانة" بتحضير مراسم الزواج بسرعة، وتطلب من "الطقاقة مستورة" المساعدة، واشترطت على الفرقة أن يكون صوت الطار صاحبًا لإخفاء أي صراخ قد يصدر من دانة أثناء الزفاف.تتصاعد الأحداث بشكل درامي حتى تنكشف الحقيقة الصادمة، حيث يتضح أن ما حدث كان مخططًا له من عدة أطراف، ليأخذ العرض منحى مفاجئًا وغير متوقع في نهايته.

يمكنك قراءة.. دنيا سمير غانم تُعيد تقديم مسرحية مكسرة الدنيا ضمن احتفالات عيد الأضحى

عودة لقاء الخميسي بـ"الملك وأنا"

وتعود الفنانة لقاء الخميسي، إلى جمهورها بعد سنوات طويلة من الغياب عن المسرح، حيث ستُقدم في عيد الأضحى، مسرحية غنائية استعراضية بعنوان "الملك وأنا" وذلك على مسرح البالون، وفكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تُدعى "ياسمين"، لتعلّيم أولاده، مما يحدث صدامًا بين ثقافة المدرسة وأبناء الملك. والمسرحية إعداد وإخراج محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز، وديكورات دكتور حمدي عطية، وملابس دكتورة مروة عودة، وتصميم استعراضات مصطفى حجاج، وموسيقى عصام كاريكا، وأشعار عادل سلامة، وجرافيك جون بهاء، ويُشارك في البطولة الفنان فريد النقراشي، هدى هاني وآخرون، بالإضافة إلى 10 أطفال يظهرون بدور أبناء الملك.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».