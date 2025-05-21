تفاصيل الألبوم الغنائي الجديد لـ فنان العرب محمد عبده

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حفلات غنائية لـ فنان العرب بـ عيد الأضحى

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 01:22 صباحاً - من المُنتظر أن يتم طرح الألبوم الغنائي الجديد لـوالذي يأتي بعنوان "الوفاء للبدر" يوم الخميس القادم بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة للألبوم.ويأتي الألبوم الغنائي "الوفاء للبدر" للفنان محمد عبده تكريمًا لمسيرة الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن ويضم 5 أغاني من ألحان الموسيقار د. طلال والتوزيع الموسيقي لعدد من الموزعين وهم يحيي الموجي، أمير عبد المجيد، وليد فايد، عصام الشرايطي.وكانت قد أعلنت شركة روتانا عن أولى أغاني ألبوم والتي سيتكون بعنوان "أحد سأل عني"، وقد لاقت الأغنية منذ الإعلان عن إصدارها تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومُحبي المُطرب محمد عبده والموسيقى الخليجية والعربية.وعلى جانب أخر من المُنتظر أن يُقدم فنان العرب محمد عبده حفلات غنائية خلال الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث كان قد نشر "حساب روتانا" لايف بوستر حفل الفنان محمد عبده بالمنطقة الشرقية والتي سيتم إقامته يوم 9 يونيو المُقبل تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وعلق الحساب: "فنان العرب ‫محمد عبده‬ يُطل عليكم 9 يونيو ويصنع لحظاتكم طرب الشرقية في أول حفل يُدشن أرينا الظهران اكسبو خلوكم جاهزين".يُذكر أن في مطلع الشهر الجاري كان قد أحيا المُطرب محمد عبده حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وجاء الحفل برعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، ورفع لافتة "كامل العدد".وشهد الحفل حضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، وعدد من الشخصيات العامة والفنية بينهم حميد الشاعري وشذى.يُمكنكم قراءة:وخلال الحفل قدم الفنان محمد عبده مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بذاكرة محبيه وجمهوره متنقًلا ما بين الكلاسيكيات والأعمال الحديثة بصوته الدافئ وحضوره المميز، كما قدم مجموعة من الأغنيات الجديدة من ألحان الموسيقار طلال، وشملت فقرته الغنائية 13 عملًا جديدًا بمصاحبة فرقة موسيقية يقودها أمير عبدالمجيد و وليد فايد.

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