شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض المشروع X فى سينمات مصر بطولة كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز اليوم الأربعاء فى جميع سينمات مصر، وتحديداً بداية من حفل 1 بعد منتصف الليل، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر أن يعود كريم عبد العزيز من مدينة جدة لمتابعة إيرادات الفيلم وسط ترقب صناع العمل والاطمئنان على إيرادات العمل الذى يعد أحد الاعمال الإنتاجية الضخمة.

ويشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف فى أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتأتى القائمة كالتالى: ماجد الكدوانى، مصطفى غريب، هنا الزاهد، كريم محمود عبد العزيز، تامر نبيل، بالإضافة إلى آخرين.

الفيلم يطرح لأول مرة بالسينمات بتقنيات IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي، كما يتضمن العديد من المغامرات التي صورت في عدد من الدول حول العالم بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا والبحر الأحمر.

قصته المشوقة التي تجمع بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، ورحلة محفوفة بالغموض تمتد من الهرم الأكبر في الجيزة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات.

الفيلم يتضمن مشاهد صورت تحت الماء، بالإضافة إلى الاستعانة بغواصات حقيقية بالإضافة إلى الطائرات في قالب سينمائي معاصر يناسب الجمهور المحلي والعالمي.

فيلم "المشروع x" من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، وضيفا الشرف النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني.