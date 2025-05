شكرا لقرائتكم خبر عن The Spy المسلسل الأشهر فى تناول الجانب الإسرائيلى لقصة إيلى كوهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الإعلان منذ ساعات عن استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن الأرشيف السورى الرسمى الخاص بجاسوس الموساد الإسرائيلى إيلى كوهين؛ عاد البحث من جديد عن مسلسل نتفليكس الشهير The Spy، الذى طرح فى عام 2019، والذى سرد قصته من جانب إسرائيلى بحت.

المسلسل قدم قصة إيلى كوهين أو كامل أمين ثابت، الجاسوس الإسرائيلى الذى اخترق الدوائر العليا فى سوريا فى ستينيات القرن الماضى، ولكن من زاوية أكثر تعقيدا، حيث استعرض كيفية تمكنه من بناء شبكة علاقات واسعة واستخلاص معلومات حساسة.

حصل مسلسل The Spy على تقييمات متوسطة سواء من على موقع IMDB أو Rotten Tomatoes، حيث حصل على 7.9 و86% بالتتابع من قبل النقاد العالميين والمشاهدين المعتمدين على كل من الموقعين.

المسلسل من إخراج المخرج الإسرائيلى جدعون راف، الذى اشتهر بمسلسله Prisoners of War ، والذى اقتبس منه المسلسل الأمريكى الشهير Homeland، من إخراجه، بما يبرر الانحياز الكبير للجانب الإسرائيلى فى العمل.

المسلسل مبنى على أحداث واقعية مقتبسة من كتاب The Spy Who Came from Israel، للمؤلفين الإسرائيليين أورى دان ويشعياهو بن بورات، وشارك فى بطولته كل من ساشا بارون كوهين، نوح إميريش، هدار راتسون روتيم، ألكسندر صديق، وليد زعيتر، نسيم لييس، يائيل إيتان، مونى موشونوف، ألونا تال.

سيناريو The Spy متماسك فى أغلب الأحداث، ومشحون بالكثير من التوتر، وفى تصاعد مستمر، فى عمل تكون من 6 حلقات وصلت مدتها إلى نحو الساعة، ووازن السيناريو بين الجانب الشخصى لكوهين، وبين الجانب السياسى الذى تمحور حول التجسس والحرب الباردة التى يلعبها.

المسلسل كان به الكثير من السلبيات خاصة حول الجانب السورى، فالعمل يسرد القصة من وجهة نظر إسرائيلية بحتة، وبالتالى لا يعطى مساحة كافية لفهم الخلفية السياسية أو الاجتماعية للشخصيات السورية، كما أنه يظهر الجانب السورى بطريقة سطحية فى الأغلب، بالإضافة إلى أن الكثير من الشخصيات السورية تم اختزالها فى أدوار ثانوية، دون الكشف عن خلفياتها أو دوافعها، منها على سبيل المثال شخصية الرئيس السورى التى ظهرت بضعف كبير على عكس الحقيقة، وبطريقة غير مبررة.

وعلى الرغم من محاولات إعادة بناء سوريا الستينية فى خلال أحداث مسلسل The Spy، إلا أن بعض المشاهد تفتقر للواقعية من حيث اللغة، والثقافة المحلية، ما يؤثر بالتالى على مصداقية العمل لدى الجمهور العربى عامة، والسورى خاصة.

كما يعتبر المسلسل عملا مهما، فهو يسلط الضوء على قصة حقيقية مؤثرة ومعقدة فى عالم التجسس، ويكشف الصراعات الإقليمية فى الشرق الأوسط فى فترة صعبة، ويثير العمل تساؤلات حول الولاء والهوية والتضحية، والثمن الذى يدفعه الأفراد والدول فى فترة الحرب، سواء على الوقت القريب أو البعيد.

وبالتأكيد كعادة المسلسلات المبنية على أحداث واقعية، تمت إضافة عناصر درامية غير موثقة تاريخيا لزيادة التشويق فى مسلسل The Spy، وبالتالى هذا قد يضع المشاهد غير المُطلع أمام تصور غير دقيق عن الوقائع الحقيقية التى حدثت بالفعل، كما يجعله يرسم عالما تخيليا فى بعض الأحداث الحقيقة المهمة.

ومن أكبر سلبيات المسلسل؛ تصوير الجاسوسية كعمل بطولى دون التطرق الجاد للجانب الأخلاقى لهذه المهنة، كما أن العمل لا يسلط الضوء بشكل كاف على التأثير المدمر لأفعال كوهين على حياة من حوله فى سوريا، وهذا تضليل بشكل كبير للأحداث الواقعية التى دارت.