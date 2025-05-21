شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يكشف كواليس إطلالته فى ليلة زفافه: أحب أكون مختلف ويا رب يكتر من أفراحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المطرب مسلم عن سعادته الكبيرة بزفافه الذي أقيم حاليا وسط حضور فني لافت، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، قائلاً: "النهاردة إن شاء الله يكون يوم جميل.. الفرح بييجي مرة واحدة، ويا رب يكتر من أفراحنا".

وفي تصريح له، تحدث مسلم عن البدلة التي ارتداها في الحفل، موضحًا: "أنا بحب أكون مختلف، والبدلة كانت من تصميم أحمد لطفي، أخويا العالمي، والنهاردة التفاصيل كلها حلوة أوي وأحلى من الخطوبة".



فرح مسلم

يُذكر أن آخر أعمال مسلم كانت أغنية "السكة اللي تودي"، وديتو أنا بابا مع المطربة بوسى، أغنية "شافوني غلط" التي طرحت عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري. وقد لاقت الأغنية رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها.



فرح مسلم

كما سبق أن تعاون مسلم مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، والتي قدّماها كأغنية دعائية لفيلم "رهبة"، الفيلم من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، وسما إبراهيم، وتدور أحداثه في قالب كوميدي شعبي.