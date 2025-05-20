إيلون ماسك أول رجل في العالم تتجاوز ثروته الـ 400 مليار دولار.. وما فعله كان ذكياً جداً

ميرنا وليد - بيروت - بلغت ثروة إيلون ماسك ذروتها غير المسبوقة، حيث بلغت 424,7 مليار دولار، ليصبح أول شخص تتجاوز ثروته عتبة الـ 400 مليار دولار.

جاءت هذه القفزة النوعية بعد بيع أسهم ثانوي بقيمة 1.25 مليار دولار، مما رفع سعر سهم SpaceX إلى حوالي 350 مليار دولار، مما عزز قيمة حصة ماسك في الشركة على الفور.

أدى إغلاق قياسي لسهم تيسلا عند 424,77 دولارًا، وتقييم جديد بقيمة 50 مليار دولار لمشروعه في مجال الذكاء الاصطناعي، xAI، إلى تحقيق مكاسب إضافية، علاوة على تفوقه المهيمن أصلًا على جميع الأسماء الأخرى في قوائم الأثرياء.

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