محمد رمضان يحمس متابعيه لـ "لسه بدري عليه".. وهذا موعد طرحها

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري محمد رمضان حماس متابعيه لأحدث أعماله الفنية، و هي اغنية تحمل إسم "لسه بدري عليه"، حيث قام بطرح البوستر الرسمي للاغنية عبر حسابه الخاص، و علق عليه كاشفاً عن موعد طرحه للعمل بالقول: "لسه بدري عليه .

. بكرا الأربع الساعة ٤ بتوقيت مصر".

و في وقت سابق، نشر الفنان المصري محمد رمضان، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، روجه فيلم لفيلمه الجديد "أسد"، وذلك في أول منشور له بعد قرار إيداع ابنه داخل إحدى دور الرعاية، دون تحديد مدة، بعد اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ خاص.

وشارك رمضان متابعيه، صورة له من كواليس تصوير الفيلم المقرر عرضه قريبا في دور السينما.

وأرفق رمضان الصورة بتعليق لافت كتب فيه: "إن الله مع الصابرين". ما اعتبره البعض تعليقا على تطورات قضية ابنه.

كما روجه للفيلم بتعليقه قائلا: "فيلم ( أسد ) قريبًا"، وأشار إلى أن الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، والممثل أحمد بشاري، وسيناريو أحمد حافظ، والموسيقى التصويرية لهشام نزيه، وتصميم الأزياء لريم العدل.