أصالة تتلقى رسالة عتاب من مغنّي مهرجانات شهير

وجّه مغنّي المهرجانات أحمد بحر، الشهير بـ"كزبرة"، رسالة عتاب مباشرة الى الفنانة أصالة، ذكَّرها فيها برفضها التعاون معه في عمل غنائي، وذلك بالتزامن مع إعلان تعاونه الأول مع النجم تامر حسني في أغنية جديدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "كزبرة" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة جمع فيها صورة له وصورة لأصالة، وجّه إليها من خلالها رسالة حملت نبرة عتاب واضحة، حيث قال: "فاكرة يا فنانة لما طلبت أعمل أغنية معاك وقلت مش موافقة؟ أحب أقولك استني أغنيتي مع الفنان تامر حسني".

وأحدث تلك الرسالة تبايناً في التعليقات بين مَن اعتبرها سخرية خفيفة أو دعابة أو دعاية للأغنية الجديدة مع تامر حسني وفيلم "ريستارت"، ومَن رأى أنها تحمل رسالة جادة ورد اعتبار بعد رفض الفنانة السورية التعاون معه.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع كشف الفنان تامر حسني عن تعاونه الجديد مع "كزبرة" في أغنية تحمل عنوان "قلودة"، من المقرر تقديمها ضمن فعاليات حفل "Red Bull Jukebox".

يُذكر أن "كزبرة" حقق نجاحات كبيرة بعد مشاركته في أكثر من عمل درامي مع نجوم كبار، منهم محمد إمام في مسلسل "كوبرا"، كما شارك كضيف شرف في مسلسل "الغاوي" للنجم أحمد مكي والذي عُرض في رمضان الماضي، إضافة الى مشاركته في بطولة فيلم "الحريفة" بجزءيه، مع نور النبوي ونور إيهاب.

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