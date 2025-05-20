إليسا ترد بطريقة غير مباشرة على انتقادات تغير ملامحها

في أحدث إطلالة لها، لفتت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حضورها العرض المسرحي "كلّو مسموح" للفنانة كارول سماحة، حيث ظهرت في مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل، وبدت ملامحها مختلفة بشكل أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين.

ظهورها هذا لم يمر مرور الكرام، بل سرعان ما تحول إلى مادة نقاش عبر المنصات الرقمية، بين من أشار إلى تغيرات واضحة في وجهها، وبين من دافع عنها رافضًا الخوض في مظهرها الشخصي.

الجمهور منقسم بين الانتقاد والدفاع

ردود الأفعال انقسمت بين من ربطوا تغيّر ملامح إليسا بعوامل التقدم في العمر، معتبرين أن الاختلاف في المظهر أمر طبيعي لا يستدعي الجدل، وبين من أبدوا تحفظهم على ما وصفوه "تغييرًا مفاجئًا"، لاسيما مع تداول صور ومقاطع من مناسبات متقاربة أبرزت هذا التحول.

في المقابل، أبدى عدد من المتابعين تعاطفهم معها، مشيرين إلى أن تجربتها الصحية السابقة مع مرض السرطان قد تركت أثرًا طبيعيًا على شكلها الخارجي.

تجدر الإشارة إلى أن إليسا كانت قد أعلنت سابقًا تعافيها من السرطان، وتحدثت عن معاناتها خلال فترة العلاج، وهي تجربة ما زالت تترك أثرًا واضحًا في وعي جمهورها، الذي طالما اعتبرها نموذجًا للقوة والصلابة.

هذا التاريخ الصحي أضاف بعدًا إنسانيًا لتفاعل المتابعين معها، خصوصًا في ظل الموجة الأخيرة من التنمر التي واجهتها.



وفي أول رد فعل غير مباشر على ما تعرضت له، نشرت إليسا صورًا حديثة لها خلال تجولها في أحد شوارع بيروت عبر حساباتها الرسمية، وذلك بعد ساعات من تصاعد الانتقادات على خلفية ظهورها في عزاء زوج كارول سماحة.

اكتفت إليسا بنشر الصور دون أي تعليق حول قصة تعرضها للتنمر، وهو ما فُهم كرسالة ضمنية بالثقة وعدم الاكتراث، معتبرة أن ظهورها العفوي في الأماكن العامة يعكس تصالحها مع ذاتها.

وأشارت إليسا إلى أنها تستمتع بقضاء وقتها في شوارع بيروت، مع شخصها المفضل، والذي تبين من الصور أنه الكلب الخاص بها.

تواصل إليسا تألقها الفني، حيث شاركت في الموسم الرمضاني الماضي عبر غناء تتر مسلسل "وتقابل حبيب"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، والذي لاقى انتشارًا واسعًا. الأغنية، من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، تصدّرت قوائم الاستماع، وساهمت في تعزيز حضورها الفني وسط زخم الإنتاجات الرمضانية.

أصدرت إليسا مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "أنا سكتين"، والذي تضمن 12 أغنية عكست تنوعًا في الأساليب والكلمات. الألبوم حمل تعاونات جديدة ومستمرة مع أسماء بارزة، وعبّر عن محطات مختلفة في مشوارها الفني، ما جعل الإصدارات الأخيرة محل متابعة من جمهورها الواسع.



بالتزامن مع الحراك الفني حول إليسا، احتفلت شركة روتانا بتحقيق أغنيتها "مكتوبة ليك" أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب. الأغنية التي صدرت عام 2016 لا تزال تحظى برواج واسع، وعبرت الشركة المنتجة عن فخرها بالنجاح المستمر من خلال منشور رسمي، جاء فيه: "أكيد مرة ناس حسّوا بكلامها… مكتوبة ليك لملكة الإحساس".

ورغم الحملة التي طالتها مؤخرًا، اختارت إليسا أن يكون ردّها عبر الفن، والصور، والظهور الهادئ، دون أن تدخل في أي مشادات أو توضيحات. وبينما ينشغل البعض بتغيّر ملامحها، اختارت هي أن تركز على مسيرتها الفنية، وتترك التعليق للزمن والجمهور.

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