بيومي فؤاد يعلق على خلافه مع أحمد العوضي

علق الفنان بيومي فؤاد على الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان أحمد العوضي علي فيلم “ الأسكندراني”، وذلك في تصريحات تليفزيونية.

وقال بيومي فؤاد: العوضي نجم كبير وأخويا وليَّ الشرف أشتغل معاه تاني بس هو مش عايز يشتغل معايا، وفي النهاية نحن زملاء مهنة واحدة ولا داعي للخلاف، ولا اريد أن أسبب حالة من الجدل مرة أخري.

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.



وشارك أحمد العوضي بمسلسل فهد البطل ضمن الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

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