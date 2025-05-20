ياسمين رئيس تتعاقد على فيلم جديد مع الفنانة يسرا

حالة من النشاط الفني المكثّف تمر بها الفنانة ياسمين رئيس خلال الأيام الحالية، وذلك بعد إعلانها قبل أيام عن تعاقدها على فيلم "الست لما" مع الفنانة الكبيرة يسرا.

وعلم أن ياسمين رئيس تعاقدت خلال الساعات الماضية على فيلم جديد بعنوان "عكس عكاس"، وهو من بطولتها منفردةً، لتواصل تألقها خلال الفترة الماضية بعد تقديمها فيلم "الفستان الأبيض" الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه واستطاع أن يحصد عدداً كبيراً من الجوائز في العديد من المهرجانات والمناسبات الفنية، إضافة الى مشاركتها في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع النجم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني.

وكانت المنتجة ندى السبكي قد كشفت عن تعاقدها مع ياسمين رئيس، للمشاركة في بطولة فيلم "الست لما"، ليكون التعاون الأول لها مع بطلة الفيلم النجمة يسرا، فيما تستمر التحضيرات للفيلم والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولته تمهيداً للبدء بتصويره خلال أيام.

ياسمين رئيس قدّمت العام الماضى فيلمين، الأول عنوانه "الفستان الأبيض" والذي عُرض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة الفنانين: أحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، وتدور أحداثه حول "وردة"، وهي عروس يتلف فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يضطرها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقرّبة للبحث عن فستان بديل.

أما الفيلم الثاني فهو "الهنا اللي أنا فيه" الذي تم عرضه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقد شاركت ياسمين رئيس في بطولته الى جانب الفنانين: كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح ومريم الجندي والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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