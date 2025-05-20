شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينتهى من آخر بروفات حفله المقبل jukebox.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسنى من آخر بروفات حفلته المقبلة jukebox المقرر لها يوم الجمعة المقبل 23 مايو فى أحد مولات التجمع الخامس، والتى ستقام لأول مرة فى الشرق الأوسط على طريقة تصويت الجماهير، حيث شارك تامر حسنى متابعيه على مدار الأيام الماضية تصويتات لأنواع الأغانى التى سيغنيها فى الحفل والتى تنوعت بين بوب وشعبى وراب.

وسبق ونشر النجم تامر حسنى، نتيجة قائمة أغانيه التى من المقرر غنائها فى حفلته المقبلة JUKEBOX، والتى جاءت نتيجة تصويت الجماهير لمدة 24 ساعة على الأغاني التى شاركها معهم خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت القائمة التى نشرها النجم تامر حسني عبر حسابه بموقع إنستجرام كالآتي: كوكتيل تسعيناتي، ناسيني ليه، بنت الإية، يانا يامفيش، معلمين، كلاسيك.

وكان النجم تامر حسني قد احتفل برفقة صناع فيلم ريستارت بمشاهدة العمل في نسخته الأخيرة قبل طرحه في دور عرض السينمات يوم 29 مايو الجارى، حيث حضر بجانب تامر حسني كل من، هنا الزاهد، المخرجة سارة وفيق، الفنان أحمد عزيز، محمد ثروت، الكاتب محمود حمدان، المنتج حسام حسني.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

النجم تامر حسني



جانب من بروفة تامر حسني