الصور الأولى لـ نيللي كريم من فيلم بروفة فرح

نيللي كريم تحتفل بانطلاق التصوير

نيللي كريم مجددًا مع شريف سلامة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:27 مساءً - بدأت الفنانةتصوير أحدث أفلامها بعنوان "بروفة فرح"، والذي كان يحمل في البداية اسم "جوازة ولا جنازة"، حيث يُشاركها البطولةوالعمل للمخرجة أميرة دياب، ومن المُقرر طرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.وكشف المنتج الفني، عن الصور الأولى من كواليس اليوم الأول من تصوير فيلم "بروفة فرح"، حيث ظهرت فيه نيللي كريم، شريف سلامة وعادل كرم، إذ حرصوا على تقطيع كعكة، احتفالًا بانطلاق التصوير، والتقاط الصور التذكارية، فيما علق هاني على الصور، قائلًا: "بروفة فرح، والناس اللي كلها فرح".وتتعاونمجددًا مع النجم شريف سلامة بعد فيلم "هابي بيرث داي"، الذي تم ترشيحه مؤخرًا للمشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الروائية، ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي والتي تنطلق دورته الـ 24 في مدينة نيويورك خلال الفترة من 4 إلى 15 يونيو 2025.

وشارك في الفيلم نخبة من النجوم من بينهم نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة وهو أولى تجارب المخرجة سارة جوهر في الإخراج السينمائي الطويل، ويشاركها كتابة السيناريو محمد دياب، فيما تولى إنتاج العمل كل من أحمد الدسوقي، أحمد عباس، وأحمد بدوي.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة "توحة"، وهي خادمة تبلغ من العمر ثماني سنوات، تبذل مجهوداً استثنائياً لضمان نجاح حفل عيد ميلاد "نيلي"، ابنة مخدوميها الأثرياء، ومن خلال هذه القصة الإنسانية، يسلط الفيلم الضوء على الفوارق الطبقية في المجتمع المصري المعاصر، بأسلوب مؤثر وبسيط..

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منافسة نيللي كريم في دراما رمضان 2025

كما تترقب، طرح فيلم آخر في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وهو "صيف 67" الذي انتهت من تصويره قبل شهور، حيث تظهر بدَور أم لـ4 شباب كبار، منهم: أمير المصري، وخالد مختار، في أول تجربة سينمائية له، ويظهر في شخصية هاوٍ لكرة القدم ويسعى لاحترافها، وسط صعوبات عدة، وكذلك أحمد الأزعر. وتعيش نيللي معهم العديد من المواقف المختلفة.يمكنك قراءة.. شريف سلامة: لا أنافس على ترتيب الأفيش وأرقام الترند وهميةمن جهةٍ أخرى، نافستفي رمضان الماضي من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي دارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار من التشويق والفانتازيا والإثارة، من خلال سرد قصة أربع شقيقات تدور حياتهن بكثير من الأزمات والصعاب مع الرجال وعلاقتهن بهم.

ويأتي مسلسل "إخواتي" من بطولة كلٍّ من: نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح. كما يظهر ضمن أحداث المسلسل عددٌ من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم: أحمد حاتم، محمد ممدوح، شيرين رضا. والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير. ومن تأليف مهاب طارق.

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