أزمة هيفاء وهبي ومصطفى كامل تصل إلى القضاء.. ما القصة؟

دعوى لعزل مصطفى كامل من منصبه

تفاصيل منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

شكوى مدير أعمالها السابق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:27 مساءً - شهدت أزمة منع الفنانة، من الغناء في مصر، وفقًا للقرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان، في مارس الماضي، تطورات كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى ساحات القضاء، إذ أقامت المطربة اللبنانية دعوى قضائية تحمل رقم 49062 لسنة 79 قضائية، لإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، والتي لم يُبت في تلك القضية حتى الآن، كونها تأجلت إلى 25 مايو الجاري.ويأتي ذلك، بخلاف الخطوات التصعيدية الذي اتخذها المحامي هاني سامح، حيث طالب بالتدخل الهجومي في تلك الدعوى، لعزل نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة، متهمًا النقيب بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتضر بالسياحة الثقافية في مصر.واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية الإبداع وتحظران فرض عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة، فضلاً عن أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) المتعلقة بمعاقبة الفنانين غير المقيدين.وكانت قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، وعدم منحها تصاريح لمزاولة المهنة مُجددًا، حيث يأتي ذلك في ضوء الحفاظ على معايير وضوابط الغناء في القاهرة، وتنظيم الساحة الفنية.وجهت لجنة الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، خطابًا إلى مجلس الإدارة، قالت فيه: "بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي، في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 16 مارس، عدم منحها تصريح بالغناء لهيفاء وهبي، داخل جمهورية مصر العربية".حيث جاء في الخطاب: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ 22 ديسمبر 2024، وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي- ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 5 يناير 2025، صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ 20 يناير 2025، تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الاثنين 27 يناير الماضي، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبالفعل اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها".وأضافت اللجنة في خطابها: "قررنا تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق 10 فبراير، واجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وبناءً عليه تم صدور قرار بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ 16 مارس".

وكان خالد التهامي مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، قد تقدّم بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية في شهر ديسمبر الماضي، ضد هيفاء، بعدما زعمت بأنه تسبب في إفساد إحدى حفلاتها، وتخريب معدات الصوت، قبيل تركه العمل معها، كما ادعت أنه يتفق على حفلاتها وأعمالها ويتقاضى مقابلًا ماديًا دون علمها.



يمكنك قراءة.. خروج مسلسل هيفاء وهبي من خريطة دراما رمضان 2025

قرار مماثل في أغسطس الماضي

يُذكر أنّ هذه المرة ليست الأولى التي يصدر فيها قرار بوقفعن الغناء في مصر، فقد سبق وصدر ضدها قرار في شهر أغسطس 2024، بمنعها من الغناء والتمثيل أيضاً، وجاء ذلك بعد تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة الممثلين والموسيقيين، اللتين أصدرتا بياناً موحداً يمنع إعطاء تصاريح للنجمة هيفاء لمزاولة نشاطها الفني، بسبب إخلال الأخيرة بالعقود التي أبرمتها سواء في مجال التمثيل، حيث أخلَّت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد، تزامناً مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات، بإخلالباتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 يوليو الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه.

ونجحت هيفاء بعد أيام من تسوية تلك الخلافات، وبالتالي جرى رفع الإيقاف عنها، لتعود إلى ممارسة نشاطها الغنائي مُجددًا، وأحيت حفلًا في الشهر ذاته، داخل إحدى المناطق بمحافظة كفر الشيخ.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».